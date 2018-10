Bereits 14 Anrufe bei Wiener Lehrer-Hotline eingegangen

Bisher 14 Anrufe gab es bei der Hotline für Wiener Lehrer, wobei es zu Fragen wegen Mobbings, Radikalismus und Deutschklassen kam.

Die Hotline ist in der Kinder- und Jugendanwaltschaft eingerichtet. Sie konnte, so wurde betont, in allen Fällen weiterhelfen. Das Service-Telefon (01/50 55 000) war als Reaktion auf die durch das Buch “Kulturkampf im Klassenzimmer” ausgelöste Debatte über Integrationsprobleme an Wiener Schulen eingeführt worden.