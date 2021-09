Beratungen: Corona und Pilnacek beschäftigen den VfGH

Bei den dreiwöchigen Beratungen des VfGH stehen einmal mehr Anträge im Mittelpunkt, mit denen Corona-Maßnahmen angefochten werden. Gleich zweifach beschäftigt auch der suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek.

Mehrere Beschwerden gegen Corona-Maßnahmen

Zum Themenbereich Covid-19 zählt die Beschwerde einer Mittelschülerin gegen Schichtbetrieb und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im April und Mai an Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnischen Schulen. Sie sieht sich in mehreren Grundrechten verletzt, insbesondere in jenem auf Bildung und auf geistige und körperliche Integrität.