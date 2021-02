Beratungen: Baldige Öffnung im Amateursport möglich?

Minister Kogler und Anschober beraten kommende Woche mit Vertretern des organisierten Sports über die verantwortungsvolle Öffnung und Sicherheitskonzepte im Sport.

Sport Austria und die Sport-Dachverbände haben in der Pandemie mehrfach Vorstöße zur schrittweisen und verantwortungsvollen Öffnung des Amateur- und Freizeitsports unternommen. Ihre Vorschläge und Konzepte wurden von der Regierung bisher nicht berücksichtigt. Ein Gipfelgespräch könnte nun eine Wende bringen. Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) werden kommende Woche mit Vertretern des organisierten Sports beraten.

Beratung über Sicherheitskonzepte

Unter Einbindung der Dach- und Fachverbände werde bereits an Sicherheitskonzepten für die Bereiche des Vereins-, Freizeit- und Gesundheitssports gearbeitet, teilte das Sportministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Darüber soll es nun detaillierte Beratungen geben.