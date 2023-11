Benko-Rückzug bei Signa: "Wie schlimm es ist, weiß man noch nicht"

Der Immobilienriese Signa steht vor großen Herausforderungen, nachdem Rene Benko unter Druck seiner Investoren das Ruder abgeben musste. Die Frage, wie schlimm die Lage wirklich ist, bleibt vorerst noch offen. Benötigt wird dringend frisches Kapital, um das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten.

Beim Immobilienriesen Signa haben sich die Ereignisse zuletzt überschlagen. Das ursprüngliche Firmen-Mastermind Rene Benko muss auf Druck seiner milliardenschweren Investoren das Ruder an Sanierer Arndt Geiwitz übergeben. "Wie schlimm es ist, weiß man noch nicht", hielt Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner am Wochenende in der "Tiroler Tageszeitung" fest. Ohne neues Geld aller Mitinvestoren werde es nichts. Doch erste Investoren wollen sich angeblich auszahlen lassen.