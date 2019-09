Benjamin Nägele ist neuer IKG-Generalsekretär

Mit Benjamin Nägele hat die Israelitische Kultusgemeinde ab sofort einen neuen Generalsekretär.

Israelitische Kultusgemeinde hat neuen Generalsekretär

Der neue IKG-Generalsekretär, der in Freiburg im Breisgau aufgewachsen ist, studierte an der Universität Wien Politikwissenschaft, anschließend erwarb er an der Diplomatischen Akademie Wien einen Master in Internationalen Beziehungen und Europarecht.