"Ben & Jerry's" Cookie Dough neu als Eis am Stiel erhältlich

Ab Mitte Februar 2021 ist das Cookie Dough-Eis von "Ben & Jerry's" auch als Schleckeis erhältlich. Anlass ist der 30. Geburtstag der beliebten Geschmackssorte.

"Cremiges Fairtrade-Vanilleeis mit Schokoladensplittern und einem friedensförmigen, vom Keksteig inspirierten Kern, eingetaucht in einen weichen Schokoladenüberzug und liebevoll auf einen Stiel gesetzt, um ihn überall hin mitzunehmen", lautet die Beschreibung des neuen "Ben & Jerry's"-Eis am Stiel in der Aussendung am Montag.