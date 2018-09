Belgisches Königspaar besucht Bruegel-Ausstellung im KHM Wien

Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde wird am Montag im Wiener Kunsthistorischen Museum die Bruegel-Ausstellung eröffnen.

Die offizielle Termine des Königs und der Königin der Belgier beginnen am Montag in der Mittagszeit mit einem Empfang mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Am Nachmittag folgt eine Visite im Rathaus bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), mit Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wien. Im Anschluss stattet das Königspaar der Nationalbibliothek einen Kurzbesuch ab.