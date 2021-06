Belgien holt sich mit 2:1 gegen Dänemark den zweiten Sieg

Am Donnerstag konnte Belgien mit 2:1 über Dänemark triumphieren. Dänemark liegt weiter bei null Punkten. Für Belgien ist es ein Fixticket für das Achtelfinale.

Dank einer Gala des im ersten Spiel noch fehlenden Kevin de Bruyne ist Mitfavorit Belgien bei der Fußball-EM als zweites Team nach Italien ins Achtelfinale eingezogen. Der zur Pause eingewechselte Star der "Roten Teufel" bereitete beim 2:1-(0:1)-Erfolg gegen Dänemark in Kopenhagen am Donnerstag den Ausgleich durch Thorgan Hazard (55.) vor und erzielte den Siegtreffer (70.) selbst. Damit ist den Belgiern zumindest ein Platz unter den vier besten Gruppendritten sicher.

Dänemark weiter bei null Punkten

Nach dem schnellen 1:0 durch Yussuf Poulsen in der zweiten Minute und einer starken ersten Hälfte schien Dänemark fünf Tage nach dem dramatischen Herzstillstand von Kapitän Christian Eriksen auf bestem Weg zu einem Märchen, hält in Gruppe B aber nach zwei Partien weiter bei null Punkten. Das makellose Belgien führt vor der abschließenden Partie in Gruppe B gegen Finnland mit sechs Punkten, dahinter folgen Russland und die Finnen mit je drei. Alle Teams haben noch Chancen aufs Weiterkommen.

Der Jubel von - diesmal sogar 25.000 - Fans war den Dänen freilich schon vor Spielbeginn sicher. Zahlreiche Zuschauer waren mit Eriksens Rückennummer 10 auf ihren Nationaltrikots in die Arena gekommen, die nur einen Steinwurf von jenem Spital entfernt ist, in dem sich Eriksen derzeit erholt. Der 29-Jährige könnte die Freudenschreie in der zweiten Minute also bis in sein Zimmer gehört haben. Da drehte Poulsen jubelnd ab, nachdem sich Belgiens Innenverteidiger Jason Denayer einen fatalen Fehlpass geleistet und so das Gegentor eingeleitet hatte.