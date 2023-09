Bekommt Prinz Harry ein Haus in Großbritannien?

Trotz seines Rücktritts als Senior Royal nimmt Prinz Harry immer noch die Rolle als Staatsrat ein.

Damit ist der Duke of Sussex eines von sieben Mitgliedern, die König Charles in der Theorie vertreten können, wenn dieser im Ausland ist oder krankheitsbedingt ausfällt. Das sorgt jetzt allerdings für Diskussionen, denn als Staatsrat muss Harry laut Gesetz eine Unterkunft in Großbritannien haben.