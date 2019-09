BEIRUT muss Konzerte in Wien und Linz absagen

Die US-amerikanische Folkband BEIRUT muss ihre Konzerte in Wien und Linz am 16. bzw. 15 Oktober leider aufgrund einer Kehlkopfentzündung des Sängers Zach Condon absagen.

"Due to Zach having reoccuring Laryngitis, Beirut are having to cancel all shows this year. He has been advised not to sing or tour.

There are no plans at present to reschedule dates until this problem has been solved. Zach, the band, the crew are all disappointed & hopefully at some point we can get back to touring."