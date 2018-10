Beim Fernsehen: Flüchtlinge lernen Deutsch mit Wiener App

Eine Fremdsprache ganz einfach durch Fernsehsendungen lernen. Das Wiener Startup uugot.it greift dieses Konzept in einer App auf und startet einen Pilotversuch.

Junge Flüchtlinge, die an den Wiener Volkshochschulen im Projekt “Start Wien – Das Jugendcollege” unterrichtet und betreut werden, erhalten ab sofort Zugang zu uugot.it , einem Service, der es ermöglicht, während des Fernsehens deutsche Sprachkenntnisse zu festigen und auszubauen und dabei auch verstärkt in die österreichische Kultur einzutauchen.

Das Prinzip ist einfach: TV-Sendungen werden auf ein Smartphone oder Tablet gestreamt und mit interaktiven Untertiteln versehen. Nicht verstandene Begriffe können simultan übersetzt werden. Jedes angeklickte Wort wird in der personalisierten Lernumgebung gespeichert und kann im Anschluss als interaktive Learning Card aufgerufen und gelernt werden.

Im Jugendcollege kommt neben der App uugot.it auch eine Lernplattform mit Videocontent von W24. Die Pilotphase am Jugendcollege sowie dem Ute Bock Haus umfasst etwa 100 Testpersonen und läuft bis 7. November. Das Feedback wird als Basis für weitere Entwicklungen dienen.

In vorangehenden Pilotphasen mit Universitäten in Lateinamerika konnte bereits eine merkliche Verbesserung bei der Aufnahme von Gelerntem durch die App festgestellt werden. uugot.it wird mittlerweile von etlichen Universitäten zum Deutsch Lernen eingesetzt, u.a. von der UNAM Universität in Mexiko. Auch eine von der Universität Wien durchgeführte Auftragsstudie bestätigt den verbesserten Lernerfolg durch den Einsatz der App.