Bei Tempo 140 ohne Gurt: Hofer entschuldigt sich für Inserat

Nachdem in der "Heute" ein Inserat für Tempo 140 mit einem unangeschnallten Mann erschienen ist, entschuldigte sich Verkehrsminister Norbert Hofer.

Das Verkehrsministerium hat sich für einen Fauxpas bei der Bewerbung des Pilotprojekts Tempo 140 auf Autobahnen praktisch entschuldigt. In der Gratiszeitung “Heute” war ein nicht angegurteter Mann am Steuer eines Autos zu sehen. Die wichtige Sicherheitsmaßnahme sei bei der Fotobearbeitung “bedauerlicherweise vergessen” worden, heißt es nun in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage.