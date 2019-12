Bei Herzstillstand: Überlebensrate in Wien zu jeder Tageszeit hoch

Eine Studie hat gezeigt, dass in Wien die Überlebensrate bei einem Herzstillstand bei jeder Tageszeit gleich hoch ist. Voraussetzung in jedem Fall jedoch ist eine funktionierende Rettungskette.

Ob man in einer Stadt wie Wien mit funktionierender Rettungskette tagsüber oder nachts einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, hat keinen signifikanten Einfluss auf die Überlebensraten. Das fand eine Forschungsgruppe von der Universitätsklinik für Notfallmedizin der MedUni Wien (AKH) heraus. Am Wiener AKH wird auch ein neues Verfahren bei Kindern mit Herzrhythmusstörungen eingesetzt.

Wien: Überlebensrate liegt bei rund 12 Prozent

Um einen Herz-Kreislaufstillstand ohne neurologische Folgeschäden zu überleben, müssen so rasch wie möglich Erste-Hilfe-Maßnahmen angewandt werden. Für eine gute Prognose ist eine exzellent funktionierende Rettungskette wichtig. Dazu gehören eine qualitativ hochwertige Herzdruckmassage, eine möglichst frühe Defibrillation, und die weitere Behandlung nach der primär erfolgreichen Reanimation. Wenn all diese Faktoren gut zusammenspielen, stehen die Chancen auf möglichst weitgehende Erholung in Wien gut. Die Überlebensrate ohne nachfolgende Einschränkung beträgt in der Bundeshauptstadt zwölf Prozent, hieß es am Montag in einer Aussendung der MedUni Wien.