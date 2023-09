Bei den Amazon Prime Deal Days im Oktober gewaltig sparen

Die Amazon Prime Deal Days bieten Prime-Mitgliedern noch vor der Weihnachtssaison am 10. und 11. Oktober eine Vielzahl an exklusiven Angeboten von Top-Marken in allen Kategorien.

Amazon läutet die Jahreszeit der großen Rabatte ein mit den Prime Deal Days – zwei Tage voller Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder.

Das 48-stündige, vorweihnachtliche Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern in 19 Ländern, darunter auch Österreich, am 10. und 11. Oktober viele stark reduzierte Angebote von Top-Marken. Neue Deals aus allen Kategorien – von Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Laufe der Prime Deal Days freigeschaltet. Kunden profitieren auch wieder vom unbegrenzten, schnellen und kostenlosen Premium-Versand für Millionen von Artikeln.

Auf Schnäppchenjagd bei den Amazon Prime Deal Days

An den Prime Deal Days warten nicht nur Angebote für Amazon Devices, auch im Bereich Fashion können Prime-Mitglieder von Rabatten von bis zu 30 Prozent auf Top-Marken profitieren – darunter Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma und mehr. Außerdem bietet Amazon seine bisher niedrigsten Preise in diesem Jahr für ausgewählte Produkte von Samsung, Bosch Professional, Philips Sonicare, Acer, HP und vielen weiteren Marken.

Mit dabei bei der Rabatt-Schlacht sind auch wieder einige der mehr als 2.500 österreichischen Händler. So z.B. Top Marken wie Swarovski und Palmers genauso wie die innovativen Duschbomben von Waltz7, Outdoor-Equipment für einen aktiven Herbst vom Tiroler Unternehmen Alpin Loacker, Empation mit dem Cocktail-Mixer Set, Küchen-Equipment von der österreichischen Marke Valuxe oder Gesundheitsprodukte von Reshape Healthcare aus Wien.