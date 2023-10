Behindertenvertreter für Teilzeitmodelle zur Existenzsicherung

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag haben mehrere Interessenvertreter für Menschen mit Behinderung Maßnahmen für eine verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt gefordert.

"Strukturelle Arbeitslosigkeit" bei Menschen mit Behinderung

Insbesondere was den Bereich der Langzeitbeschäftigungslosen anbelangt, könne man bei Menschen mit Behinderung von "struktureller Arbeitslosigkeit" sprechen, so Gernot Reinthaler vom ÖZIV-Bundesverband. Daher wolle man konkrete Lösungsvorschläge aufzeigen, wie das Arbeitskräftepotenzial von Menschen mit Behinderung in Zeiten des Arbeitskräftemangels genutzt werden könne. Reinthaler sieht insbesondere die "Politik gefordert, aktiv zu werden". Lösung könnten Modelle sein, die es Menschen mit Behinderung und Unternehmen ermöglicht, besser zusammen zu finden.