Begegnungszonen für alle Wiener Bezirke gefordert

Geht es nach der Wiener Wirtschaftskammer, sollen künftig alle Bezirke der Stadt mit Begegnungszonen beglückt werden. Den Grund dafür lieferte eine Studie.

Die Wiener Wirtschaftskammer lässt aufhorchen: Lange Zeit äußerst skeptisch gegenüber städtischen Verkehrsberuhigungsprojekten - Stichwort Mariahilfer Straße -, wünscht sie sich nun Begegnungszonen in allen 23 Bezirken. Denn diese würden sich spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung rentieren, wurde Standortanwalt Alexander Biach in einem Online-Bericht der "Wiener Zeitung" am Freitag zitiert.

Wiener Wirtschaftskammer fordert Begegnungszonen in allen Bezirken

Begegnungszonen rentieren sich nach rund zwei Jahren

Das Ergebnis fasste Biach laut "Wiener Zeitung" wie folgt zusammen: "Eine Begegnungszone rechnet sich spätestens zwei Jahre nach der Fertigstellung und verhilft der Stadt zu höheren Einnahmen." Von den Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 35,1 Mio. Euro flossen bereits gut 40 Prozent (rund 15 Mio. Euro) in Form von Steuern und Abgaben schon während der Bauzeit wieder zurück an die öffentliche Hand. Außerdem wurden durch die Bauarbeiten 277 zusätzliche Arbeitsplätze in der Hauptstadt und eine Lohnsumme von 14 Mio. Euro ausgewiesen.