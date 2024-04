Begegnung mit einem Wolf: So verhält man sich richtig

Wolfssichtungen in Österreich häufen sich. Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal teilt wichtige Verhaltenstipps für die sichere Begegnung mit den oft missverstandenen Tieren.

Beim Joggen im Wald, beim Überqueren einer Straße - in den vergangenen Tagen wurden immer wieder Wölfe in Oberösterreich gesichtet. "Das ist nichts Außergewöhnliches und es ist nicht richtig, dass Gefahr damit verbunden ist", stellte Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal im APA-Gespräch klar. "Sich groß machen, drohen, unfreundlich sein" - das empfiehlt er, wenn man einen Wolf vergrämen möchte. Allenfalls könne man noch einen Stein oder Ast nach dem Tier werfen.

Richtiger Umgang mit Wölfen: Tipps vom Experten

Kritik an Wolfsabschuss-Verordnungen in Bundesländern

Wölfe und Menschen: Ein friedliches Zusammenleben ist möglich

Wölfe seien über weite Distanzen sehr beweglich und würden dabei auch menschliche Verkehrswege benutzen. Zu fürchten brauche man sich vor ihnen im Moment nicht. In den vergangenen 30 bis 40 Jahren lebten in Europa 20.000 Wölfe und 370 Millionen Menschen zusammen, ohne dass es einen von den Tieren verletzten Menschen gegeben hätte, führt Kotrschal an. Das heiße nicht, "dass nichts passieren kann, aber weniger als bei Bären und Wildschweinen". Denn Wölfe könnten schwer von Menschen überrascht werden, "weil sie sehr auf Draht sind". Es seien außerdem drei Voraussetzungen gegeben, dass der Wolf in Österreich kein beutemotiviertes Interesse an Menschen habe: Es gebe genügend Wild in den Wäldern als Nahrung, keine Tollwut und keine Kriegszeiten mit Toten.