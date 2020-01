Bee-Bot zieht in Wiener Kindergärten ein

Die Roboterbiene ist Teil des "Digitalisierungspakts" der Wiener Sozialpartner. Sie soll Kindern schon im Kindergarten neue Technologien näherbringen.

Sie ist nur ein Bestandteil des am Freitag präsentierten "Digitalisierungspakts" der Wiener Sozialpartner - allerdings jenes, das sich an die jüngste Zielgruppe richtet: die Roboterbiene. Schon im Kindergarten soll sie mit den neuen Technologien vertraut machen. Doch auch Ausbildungsinitiativen für ältere Semester sind Teil der Vereinbarung.

Die kleine gelb-schwarze Robo-Biene, deren Bewegungen von den Kids selbst programmiert werden können, ist Teil der sogenannten Wiener Digi-Box. Diese wurde im Rahmen eines Pilotprojekt bereits 2019 getestet. Bis Ende 2022 soll das aus unterschiedlichen Lernbehelfen bestehende Set in Kindergärten und Schulen flächendeckend zur Verfügung stehen. Parallel dazu werden auch die Lehrkräfte - im Rahmen des Projekts "Leonardino und Galilea" im Umgang mit den neuen Lehrmitteln geschult.

Das Wiener Digitalprojekt richtet sich aber auch an größere junge Menschen. 200 Lehrstellen in digitalen Lehrberufen sollen bis Ende 2022 geschaffen werden. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Wirtschafts- und Arbeiterkammer, der Industriellenvereinigung, dem ÖGB und der Landwirtschaftskammer erläuterte, wird es sich dabei um zusätzliche Stellen handeln.