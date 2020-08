Bedingte Strafe: Arzt nach Amokfahrt in Wien in Anstalt eingewiesen

Eine "Art Amokfahrt durch die Wiener Innenstadt" hat Staatsanwältin Irene Jelinek am Mittwoch am Landesgericht einem Arzt vorgeworfen. Durch eine bipolare Störung war der Mann zum Tatzeitpunkt allerdings nicht zurechnungsfähig.

Einweisung in Anstalt bedingt nachgesehen

Die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit allerdings bedingt nachgesehen. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Eva Brandstetter) verknüpfte diese Entscheidung mit mehreren Weisungen. Der Arzt muss sich wöchentlich in einer psychiatrischen Einrichtung kontrollieren lassen, weiter seine Medikamente einnehmen, die er seit seiner Verhaftung und vorläufigen Anhaltung verschrieben bekommen hat, und seine Psychotherapie fortsetzen. Außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Der Richterspruch ist rechtskräftig, sowohl die Staatsanwältin als auch Verteidiger Nikolaus Rast waren damit einverstanden.

Arzt weigerte sich Medikamente zu nehmen

"Das Ganze ist nicht passiert, weil er ein Krimineller ist", hatte Rast eingangs der Verhandlung unter Verweis auf die Erkrankungen seines Mandanten betont. Der Arzt war bis zuletzt in leitender Position in einer Gesundheitseinrichtung tätig, wo er bei Vorgesetzten aneckte. Er galt als äußert schwierig, keiner konnte es ihm recht machen. Das galt auch in privaten Belangen, die Ehe des Arztes wurde 2017 geschieden. Seine Schwierigkeiten dürften auf seine psychischen Auffälligkeiten zurückzuführen gewesen sein, sah der 43-Jährige vor Gericht ein: "Ein Psychiater hat schon damals den Verdacht in Richtung bipolare Störung geäußert. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich habe mich damals geweigert, Medikamente zu nehmen."