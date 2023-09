Beckers lassen sich scheiden

Boris und Lilly Becker lassen sich nach Jahren der Trennung scheiden. Sein Mandant habe die endgültige Eheauflösung beantragt, die sogenannte decree absolute, erklärte der Anwalt des Ex-Tennisstars, Christian-Oliver Moser", am Mittwoch auf Anfrage.

Lilly und Boris Becker: Gemeinsamer Sohn

Demnach findet der Termin am 18. September in London statt. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Lilly und Boris Becker haben den gemeinsamen Sohn Amadeus (13). Der 55-jährige Becker war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Er kam im Dezember 2022 frei, wurde umgehend nach Deutschland abgeschoben und darf vorerst nicht in seine frühere Wahlheimat Großbritannien reisen.