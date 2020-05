Beatmungsschlauch gezogen: Prozess wird wiederholt

Es gibt eine neue Verhandlung gegen 53-Jährige, die im Wiener AKH ihrem 70-jährigen Mann den Beatmungsschlauch samt Magensonde und Dialysekatheter herausgerissen hat. Die Verhandlung ist für Hochsommer geplant.

Nicht klar ob Mord oder Totschlag

Ihrem Rechtsmittel gab vor kurzem ein fünfköpfiger OGH-Senat (Vorsitz: Rudolf Lässig) in nicht öffentlicher Sitzung statt. Das Höchstgericht bemängelte, die Geschworenen hätten sich nicht mit der Frage nach Totschlag (§ 76 StGB) befasst. Obwohl sich die Angeklagte während der Verhandlung nicht explizit in diese Richtung geäußert hatte - Totschlag erfordert das Vorliegen einer allgemein begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung -, war für den OGH der den Geschworenen vorgelegte Fragenkatalog unvollständig. Auf Basis von in der Hauptverhandlung vorgekommenen Verfahrensergebnissen wäre eine zusätzliche Eventualfrage nach Totschlag indiziert gewesen, befand das Höchstgericht (Geschäftszahl 13 Os l2l/l9x-5).

Die 53-Jährige hatte vor dem Erstgericht erklärt, sie habe "den Anblick von Willy nicht mehr ertragen" und nicht wahrhaben wollen, ihn "so leidend" sterben zu sehen. Der Staatsanwalt warf ihr dagegen in seinem Schlussvortrag vor, sie habe "im Rausch, im Alkoholsuff Unfug getrieben" (die Frau hatte sich kurz vor dem letzten Besuch am Spitalsbett eine Wodkaflasche besorgt und daraus getrunken, Anm.) und "einen absurden Mord" begangen. Ein derartiges Verhalten sei nicht zu tolerieren: "Dann können's auf jeder Intensivstation in Österreich einen Wega-Beamten hinstellen. Und zu einer Erbtante zwei."