Beatles und Rolling Stones ganz oben in den Charts

Die Beatles und die Rolling Stones haben in Österreich die Spitzenpositionen der Charts erobert.

Wie in Großbritannien und Deutschland ist die allerletzte The-Beatles-Single "Now And Then" auch in Österreich von 0 auf Platz 1 der Charts gestürmt. Damit müssen sich RAF Camora und Ski Aggu, mit "Liebe Grüsse" die Spitzenreiter der Vorwoche, mit dem zweiten Platz in den Ö3 Austrian Top 40 begnügen.