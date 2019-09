Beate Meinl-Reisinger über ihre Fehlgeburt und ihren Traumjob

Puls4-Reporter Florian Danner traf die Neos-Chefin zum emotionalen Café-Puls-Interview.

Dass sie bei Wahlen reüssieren kann, hat die Mutter von drei Töchtern schon bewiesen. Trotz einer für die NEOS ungünstigen Stimmungslage führte sie die Partei 2015 sicher in den Wiener Landtag. Das Ergebnis bei der vergangenen Nationalratswahl, als sie die Landesliste anführte, war freilich eher durchwachsen.

Kämpferisch und streitbar

An ihrem Selbstbewusstsein geknabbert hat das nicht. Die 41-jährige studierte Juristin gilt als forsch und ist mittlerweile für ihre kämpferischen Auftritte bekannt. Das politische Geschäft lernte sie wie viele Pinke bei der ÖVP. Unter anderem assistierte sie Othmar Karas im EU-Parlament und war Mitglied des Kabinetts von Familienstaatssekretärin Christine Marek (ÖVP). Doch die Volkspartei wurde Meinl-Reisinger wie eben auch Strolz zu eng. Meinl-Reisinger war an der Seite von Strolz eine der Mitbegründerinnen von NEOS. So verwunderte es auch nicht, dass sie im Mai 2018 das Ruder übernahm, als sich Strolz überraschend zurückzog. Dass sie wenig später ungeplant schwanger wurde und sich nach der Geburt nur wenige Wochen Auszeit nahm, um laut wie je und eh zurückzukehren, passt nur zu gut ins Bild der streitbaren Wienerin.