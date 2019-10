beardiful: Wiens schönster Bart gesucht

Männer aufgepasst: Im November wird der schönste Bart der Stadt gesucht und auch der beste Barber-Shop gekürt.

Gesucht: Bester Barbershop und schönster Bart Wiens

Ob "The Trucker“, "The Rockstar" oder "The Abrakadabra" – über die Jahrhunderte hinweg haben sich unzählige Barttypen mit kreativen Namen und außergewöhnlichen Looks entwickelt.