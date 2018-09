Beach-Volleyball-Jahr 2019 endet mit Major in Wien

Das letzte Major-Turnier des Beach-Volleyball-Jahrs 2019 soll Ende Juli in Wien über die Bühne gehen.

Die Beach-Volleyball-Jahr 2019 bietet mit den Weltmeisterschaften Anfang Juli in Hamburg und den Major-Turnieren in Fort Lauderdale im Februar, Mitte Juli in Gstaad und vom 31. Juli bis 4. August in Wien einige Höhepunkte.