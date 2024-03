"Baywatch"-Neuauflage geplant

Der US-Sender Fox plant gemeinsam mit der Produktionsfirma Fremantle eine Neuauflage der beliebten Serie "Baywatch".

Die Serie "Baywatch", die für ihre durchtrainierten Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen in roten Badeoutfits bekannt ist, wird vom US-Sender wiederbelebt. Dies wurde von US-Branchenblättern am Montag (Ortszeit) berichtet.

Neuauflage von "Baywatch" mit neuen Darstellern

Laut den Informationen soll der beliebte Serienklassiker "Baywatch" mit einer frischen Besetzung neu verfilmt werden. Die Rolle des Showrunners wird von Lara Olsen ("Spinning Out") übernommen. Es wurde berichtet, dass ihr drei Produzenten aus der Originalserie zur Seite stehen werden. Die Serie "Baywatch" lockte in den 1990ern weltweit Millionen Menschen vor die Fernseher. Über insgesamt elf Staffeln sprinteten "die Rettungsschwimmer von Malibu" zwischen 1989 und 2001 in mehr als 240 Episoden durch den kalifornischen Sand. Zuschauermagnete waren Frauen wie Pamela Anderson und Carmen Electra, die in ihren knappen Outfits und mit viel nackter Haut das Team um Chef-Retter David Hasselhoff bildeten. Für eine Kinoversion holte Regisseur Seth Gordon ("Kill the Boss") 2017 Zac Efron, Dwayne Johnson und Kelly Rohrbach als Rettungsschwimmer vor die Kamera.