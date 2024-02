Baustelleneinbrüche in drei Bundesländern: Duo geschnappt

Nach fünf Einbrüchen auf Baustellen im Burgenland sowie in Nieder- und Oberösterreich sind ein 42-Jähriger und sein mutmaßlicher 32-jähriger Komplize festgenommen worden.

Die beiden Männer dürften vor allem teure Werkzeuge, Baumaschinen und Diesel gestohlen haben. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 155.000 Euro, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit.

Polizei konnte Einbrecher-Duo festnehmen

Die Ermittler kamen dem 42-Jährigen aufgrund von Spuren am Tatort nach einem Baustelleneinbruch im Mai 2023 im Bezirk Mattersburg auf die Spur. Am vergangenen Mittwoch wurde er schließlich gemeinsam mit dem 32-Jährigen im oberösterreichischen Bezirk Wels festgenommen. Beide wurden laut Polizei in die Justizanstalt Stein nach Niederösterreich gebracht.