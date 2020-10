Baustellenarbeiter auf S1 von Pkw erfasst

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bauarbeiter auf einer Baustelle auf der S1 von einem Auto angefahren. Der Verletzte wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Auf der S1 ist in der Nacht auf Dienstag bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ein 31-jähriger Arbeiter im Baustellenbereich von einem Pkw erfasst worden. Der 28 Jahre alte Autofahrer war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich kurz abgelenkt und dadurch in den gesperrten Abschnitt abgekommen. Trotz seiner Bemühungen, das Fahrzeug abzubremsen und auszuweichen, prallte er mit dem Auto gegen den 31-Jährigen.