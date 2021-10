Baustellen in den Herbstferien: Wiener Linien tauschen Gleise aus

Wegen eines Gleistauschs am Europaplatz am Wiener Westbahnhof und in der Jörgerstraße in Wien-Hernals kommt es zu Einschränkungen bei den Linien 43 sowie 52 und 60. Ersatzbusse sind unterwegs.

Die Wiener Linien nutzen die Herbstferien, um notwendige Gleisbauarbeiten bei der Straßenbahn durchzuführen. Prinzipiell finden die Arbeiten bei laufendem Betrieb statt. Ende Oktober kommt es lediglich zu kurzen Einschränkungen bei Straßenbahnen und beim PKW-Verkehr.

Wegen Gleismodernisierungen im Bereich Europaplatz fährt die Linie 52 von 23. Oktober bis inklusive 26. Oktober nur zwischen Baumgarten und Anschützgasse. Die Linie 60 fährt nur zwischen Rodaun und Hietzing. Ein Ersatzbus bringt die Fahrgäste dennoch gut ans Ziel: Der 52E ist zwischen Anschützgasse und Westbahnhof unterwegs. Wenn möglich, empfehlen die Wiener Linien in diesem Zeitraum großräumig auf andere Linien auszuweichen.

Die Linien 52 und 60 werden kurz geführt.

Einschränkungen auch für den Auto-Verkehr

Auch für den PKW-Verkehr sind Einschränkungen nötig. Von 22. Oktober ab 18:00 Uhr bis 27. Oktober 5:00 Uhr früh müssen aufgrund der Bauarbeiten Fahrspuren am Gürtel gesperrt werden. Somit steht nur eine Gürtel-Fahrspur auf Höhe Mariahilfer Straße in Fahrtrichtung Süden zur Verfügung. Von 27. Oktober 5:00 Uhr früh bis zum 1. November 5:00 Uhr früh sind drei Gürtel-Fahrspuren offen.

Die beiden Verbindungsfahrbahnen im Bereich Europaplatz zwischen der inneren und äußeren Mariahilfer Straße sind von 22. Oktober bis 2. November für den PKW-Verkehr nicht nutzbar.

Neue Gleise auf der Jörgerstraße in Wien-Hernals

In der Jörgerstraße werden 340 Meter Gleis getauscht. Deshalb fährt die Linie 43 von 26. Oktober bis inklusive 2. November zwischen den Haltestellen Rosensteingasse und Brünnlbadgasse über die Strecken der Linien 9 und 44. Der Ersatzbus 43E ist zwischen Rosensteingasse und Hernalser Gürtel (Nähe U6 Alser Straße) unterwegs.

Die Linie 43 wird umgeleitet

Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Müglendergasse/Jörgerstraße ist die Zufahrt für PKW von der Jörgerstraße in die Müglenderstraße von 25. Oktober bis 5. November nicht möglich. Die Einbahnregelung wird während der Bauarbeiten aufgehoben, wodurch AutofahrerInnen über die Hernalser Hauptstraße in die Müglendergasse fahren können.

Breites Infopaket: Durchsagen und Infopersonal vor Ort

Die Wiener Linien informieren mit Durchsagen in den Fahrzeugen und Haltestellen. Informationspersonal vor Ort hilft zusätzlich den richtigen Weg zu finden. In der WienMobil App und auf der Homepage finden sich natürlich ebenfalls die geänderten Routen.

Insgesamt werden dieses Jahr 17 Kilometer Gleise, mehr als 50 Weichen und 30 Kreuzungen bei U-Bahn und Straßenbahn getauscht. Dafür investieren die Wiener Linien bis zu 50 Millionen Euro.