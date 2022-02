Baustellen-Einbruchsserie in Wien und NÖ: Duo in Favoriten festgenommen

Ermittlungserfolg für das Kriminalreferat Liesing: Seit Juni vergangenen Jahres kam es in Wien und Niederösterreich zu mehreren Einbrüchen auf Baustellen. Wer dahinter steckt, wurde nun geklärt.

Sechs Mal soll ein 49-Jähriger seit vergangenen Juni teures Werkzeug von Baustellen in Wien und Niederösterreich gestohlen haben. Die Schadenssumme liegt laut Polizeisprecher Daniel Fürst bei etwa 80.000 Euro.

Sechs Einbrüche auf Baustellen: 49-Jähriger und 44-Jähriger unter Verdacht

Der Mann und ein als Komplize verdächtiger 44-Jähriger wurden nun ausgeforscht. Der Ältere wurde vergangene Woche in einer Wohnung in Favoriten festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, der mutmaßliche Mittäter auf freiem Fuß angezeigt.