Baustelle: Friedensbrücke für den Verkehr gesperrt

Abdichtungserneuerungen bei der Friedensbrücke in Wien sorgen von 4. April bis 10. Mai für Änderungen im Öffi- und PKW-Verkehr. Es kommt zu Einschränkungen im Auto- und Öffiverkehr, die Fahrten der U4 sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Am kommenden Samstag starten wie geplant Oberflächenarbeiten rund um die U4-Station Friedensbrücke. Bereits seit rund 100 Jahren halten die Stahlträger über der U4 im Bereich der Friedensbrücke allen Belastungen stand. Zehntausende tonnenschwere Fahrzeuge queren diesen Bereich täglich – und es werden immer mehr. Damit der sehr gute Zustand dieser Stahlträger weiterhin erhalten bleibt, müssen schützende Abdichtungen jetzt erneuert werden.

U-Bahn U4 nicht betroffen

Die Fahrgäste der U4 sind von den Arbeiten nicht betroffen, denn sie finden ausschließlich an der Oberfläche rund um die Station Friedensbrücke statt. RadfahrerInnen und FußgängerInnen werden noch bis einschließlich 3. April örtlich "umgeleitet".

Dann wechseln die Arbeiten auf die Fahrbahnen der Friedensbrücke. Um diese so schnell wie möglich erledigen zu können, werden in Abstimmung mit der MA46 von 4. April bis einschließlich 10. Mai sowohl Sperren für die Straßenbahnen also auch für den PKW-Verkehr vorgenommen.