Baustelle auf Wiener Tangente (A23): Arbeiten ab 5. Juli im Detail

Ab 5. Juli beginnt bei der Generalsanierung der A23 an der Hochstraße St. Marx und dem Knoten Kaisermühlen eine neue Phase. Alle Auf- und Abfahrten, die Hauptfahrbahnen, Beleuchtung, Entwässerung sowie alle Beschilderungen werden erneuert.

Damit verbunden sind Sperren und Verkehrsumleitungen bis 3. November. Insgesamt investiert die Asfinag 156 Millionen Euro in die "Tangente neu", die bis Ende 2023 fertiggestellt sein soll, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz.

A23: Knoten Kaisermühlen wird erneuert

Zunächst wird auf der Wiener A23 der Knoten Kaisermühlen, der täglich von 145.000 Kraftfahrzeugen befahren wird, baulich erneuert. In einem ersten Schritt werden Richtung Norden die Abfahrt zur A22 (Donauuferautobahn) und die Auffahrt von der Donaustadtstraße auf die A22 Richtung Stockerau von 5. Juli bis 2. September gesperrt.

Auch Bauarbeiten auf der A22

Erneuerungen bei der Hochstraße St. Marx

Die Hochstraße St. Marx ist im Sommer an zwei Stellen betroffen: Einmal wird die A23-Abfahrt nach St. Marx in Fahrtrichtung Norden von 6. Juli bis 6. Oktober gesperrt, etwas länger dauert die Sperre der A23-Auffahrt von St. Marx auf die Tangente in Fahrtrichtung Norden - nämlich von 6. Juli bis 3. November. "Knapp drei Kilometer der Tangente werden hier rundum erneuert, vom Verteilerkreis bis zum Knoten Prater", sagte Thomas Kozakow, Asfinag-Projektleiter für die Generalsanierung der Hochstraße St. Marx.