Baum umgestürzt: 1.000 Haushalte in NÖ ohne Strom

Am Mittwoch gab es im Bezirk Mödling einen Stromausfall. Grund dafür war ein Baum, der unwetterbedingt auf eine Freileitung stürzte.

Im Raum Sulz in der Gemeinde Wienerwald (Bezirk Mödling) sind am Mittwochnachmittag rund 1.000 Haushalte für etwa zwei Stunden ohne Strom gewesen. Ein Baum war unwetterbedingt in eine Freileitung gefallen, sagte Wiener-Netze-Sprecherin Alexandra Melik auf Anfrage.