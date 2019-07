Baukartell droht nach Preisabsprache Rekordstrafe

Die Bundeswettbewerbsbehörde nimmt rund 45 Bauunternehmen unter die Lupe, denen vorgeworfen wird, bei rund 800 Projekten Preisabsprachen getroffen zu haben. Zuständig ist das Oberlandesgericht Wien.

Dem 2017 aufgeflogenen Baukartell, an dem 45 Unternehmen beteiligt gewesen sein sollen, drohen Bußgelder in Rekordhöhe. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) geht mittlerweile davon aus, dass bei bis zu 800 Projekten Absprachen getroffen worden sind, ursprünglich war man von 350 Aufträgen ausgegangen

Erste Bußgeldanträge noch Ende des Jahres

Thanner erwartet, dass noch heuer zum Jahreswechsel die ersten Bußgeldanträge gegen involvierte Baufirmen an das Gericht geschickt werden. Die bisher größte Einzelstrafe in der Geschichte der Kartellbehörde betraf den Lebensmittelhändler Spar, der rund 40 Mio. Euro wegen Preisabsprachen zahlen musste. Die Bußgelder im Aufzugskartell summierten sich vor zehn Jahren auf rund 75 Mio. Euro.

An den Ermittlungen zum Baukartell sind in der BWB bis zu zehn Mitarbeiter beteiligt. Das Ausmaß der sichergestellten Unterlagen ist enorm, rund 70.000 Seiten an Schriftstücken sowie 57 Terabyte an IT-Daten - das entspricht laut Thanner 48 Milliarden Buchseiten oder 228 Millionen Büchern - müssen ausgewertet werden. Die involvierten Baufirmen sollen demnach zwischen 2006 bis 2018 Preise abgesprochen und Kunden und Gebiete aufgeteilt haben.