Bauernhof-Großbrand in NÖ: Brandursache geklärt

Am Fretiagmittag kam es zu einem Großbrand eines Bauernhofes im Bezirk Amstetten. Der Brand soll von einer Strohmühle ausgegangen sein.

Der Großbrand eines Bauernhofs in Biberbach (Bezirk Amstetten) ist Freitagmittag von einer Strohmühle ausgegangen. Ein Stein dürfte in dem Gerät einen Funken geschlagen haben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf APA-Anfrage. Danach habe sich der großteils mit trockenem Stroh befüllte Gebäudeteil des Hofes entzündet.