Bauern in der Zwickmühle: Niedrige Preise und hohe Standards nicht vereinbar

Die heimischen Bauern sind in einer Zwickmühle. Laut Landwirtschaftskammer-Präsident Moosbrugger sind niedrige Preise und hohe Standards nicht vereinbar.

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger sieht die heimischen Bauern in einer Zwickmühle zwischen niedrigen Preisen und hohen Tierschutz- sowie Pestizidstandards. Bei der Agrar-Fachkonferenz “Wintertagung” in Wien appellierte Moosbrugger an den Lebensmittelhandel, faire Preise zu zahlen. “Im Regal zählt zu oft der Preis, das hält die Landwirtschaft nicht aus.”