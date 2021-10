Bauchstich: 18-Jährige machte keine Aussage

Am Samstag soll eine 18-Jährige aus dem Bezirk Melk bei einem Fest in Traisen einem Gleichaltrigen eine Stichverletzung im Bauchbereich zugefügt haben. Die Beschuldigte äußerte sich nicht zur Tat.

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Melk, der zur Last gelegt wird, am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Fest in Traisen (Bezirk Lilienfeld) einem Gleichaltrigen aus dem Bezirk St. Pölten eine Stichverletzung im Bauchbereich zugefügt zu haben, hat Polizeiangaben zufolge bei ihrer Einvernahme keine Aussage gemacht. Gegen die Beschuldigte werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt, teilte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, mit.