Bauarbeiter stürzt in Wien auf Metallträger: Leserreporter beobachtet Rettungsheli-Einsatz im Schweizergarten

Am Donnerstag kam es zu einem tragischen Unfall in der Arsenalstraße in Wien-Landstraße. Ein Bauarbeiter stürzte aus zwei Meter Höhe auf einen Metallträger und wurde dabei schwer verletzt. Leserreporter Christian L. beobachtete den Rettungseinsatz und sendete Fotos an VIENNA.at.

Am Donnerstag beobachtete Leserreporter Christian L. gegen 14.30 Uhr die Landung eines Notarzthubschraubers in der Hundezone im Schweizergarten in Wien-Landstraße und den Abtransport einer Person.

Mann erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper Auf Nachfrage von VIENNA.at teilte ein Pressesprecher der Berufsrettung Wien mit, dass ein 24-Jähriger bei den Bauarbeiten aus zwei Meter Höhe in der Arsenalstraße auf einen Metallträger gestürzt war. Er zog sich dabei schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Vor Ort wurde er notfallmedizinisch versorgt. Ein Notfallhubschrauber brachte den Mann anschließend ins Spital, er schwebt nicht in Lebensgefahr.