Ein Bauarbeiter hat angeblich am Samstagmittag in Neusiedl am See einen Kollegen mit einem Messer angegriffen. Laut Polizeisprecher Helmut Marban wurde das Opfer durch den Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Mann erlitt im Halsbereich eine Stichwunde. Der Verdächtige wurde festgenommen. Das Motiv für die Attacke stand zunächst nicht fest, das Opfer konnte vorerst noch nicht einvernommen werden. Ermittlungen waren im Gange.

Bauarbeiter stach auf Kollegen ein: Festnahme

Die beiden Beschäftigten einer österreichischen Firma hatten laut Polizei Trockenbauarbeiten durchgeführt. Laut "Krone" soll ein Streit unter Kollegen eskaliert sein.