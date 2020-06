Bauarbeiter bekommen sechste Urlaubswoche nach 20 Arbeitsjahren

Statt bisher nach 25 Jahren (1.150 Anwartswochen) haben Bauarbeiter künftig nach 20 Jahren (1.040 Wochen) Anspruch auf eine sechste Urlaubswoche.

Ein gemeinsamer Gesetzesantrag der Koalitionsparteien ÖVP und Grünen mit der SPÖ wurde am Donnerstag vom Sozialausschuss des Nationalrats mit breiter Mehrheit gebilligt, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz

Hauptziel der Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) ist demnach die Förderung von Ganzjahresbeschäftigungen in der Baubranche. In diesem Sinn ist eine Entlastung von Bauunternehmen, die Mitarbeiter während der Wintermonate bzw. in den Winterfeiertagen beschäftigten, vorgesehen. Gegen die Novelle stimmten lediglich die NEOS, sie behalten sich aber eine Zustimmung im Plenum vor.