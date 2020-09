Bauarbeiten auf der Triester Straße in Favoriten und Liesing

Am Dienstag starten Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Triester Straße im Abschnitt zwischen Wienerbergstraße und Anton-Baumgartner-Straße im 10. beziehungsweise 23. Bezirk.

Die Arbeiten in der Triester Straße von Höhe Triester Steg bis Anton-Baumgartner-Straße tagsüber, ab 9 Uhr, bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung.

Die Arbeiten in der Triester Straße zwischen Wienerbergstraße und Computer Straße erfolgen erst ab 24. September bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen in der Zeit zwischen 20 Uhr bis 22 Uhr. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr erfolgen die Arbeiten bei Freihaltung von einem Fahrstreifen. Die stadteinwärtige Fahrbahn ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.