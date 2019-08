Basketballverband holt 3x3 U17-EM 2020 nach Wien

Nach langen Verhandlungen mit dem Weltverband ist es gelungen die U17 3x3-Europameisterschaft 2020 nach Wien zu holen. Es ist das erste Großevent dieser jungen Spielart nach den Olympischen Spielen in Tokio.

Mit der Qualifikation für die 3x3-Europameisterschaft setzte das Herren-Nationalteam ein erstes Zeichen in der noch jungen Basketball-Spielform, die 2020 in Tokio ihr olympisches Debüt feiert. Jetzt zieht der Österreichische Basketballverband nach: "Das ist das erste 3x3-Großevent nach den Olympischen Spielen, wo dieser Sport einen enormen Boom erleben wird", ist ÖBV-Präsident Gerald Martens stolz, das Vertrauen von der FIBA bekommen zu haben.

Open-Air-Bühne in Wien

"Es wird aber ein exponierter Platz sein, wo wir tausende Menschen täglich mit Basketball in Kontakt bringen werden", erklärt Martens. Dafür ist 3x3 prädestiniert: Denn neben der extremen sportlichen Dynamik dieser Spielform, die auf einen Korb im drei-gegen-drei gespielt wird, steht 3x3 vor allem auch für Stimmung, Party und Entertainment. "Da wird richtig was loss ein. In der Arena und auch rundherum. Wir werden eine große Show bieten", verspricht Martens.