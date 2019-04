Basketball: NBA-Star Pöltl freut sich auf Wiener Camp

Der Wiener Jakob Pöltl ist mit den San Antonio Spurs in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden. Nun heißt es für den NBA-Speieler: Ausruhen und weiter an sich arbeiten.

Nach dem Ausscheiden in der ersten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) hat Österreichs Legionär bei den San Antonio Spurs, Jakob Pöltl, von einer “sehr großen Enttäuschung” gesprochen, zumal man alle Möglichkeiten gehabt habe. Das entscheidende siebente Spiel in der Serie ging gegen die Denver Nuggets 86:90 verloren. Nun freut sich Pöltl auf sein Camp in Wien.

Basketball-Camp in Wien

Er werde nun bezüglich der weiteren Planung mit seinen Coaches Rücksprache halten. “Gut möglich, dass ich noch in San Antonio bleibe, Athletiktraining absolviere und am Offensiv-Paket arbeite, zum Beispiel am Wurf und an Post-up-Sachen. Anschließend möchte ich ein wenig Zeit mit meiner Familie und Freunden in Österreich verbringen und werde sicherlich etwas Urlaub machen.” Ein Fixpunkt sei sein Basketball-Camp von 20. bis 23. Juni in Wien. “Darauf freue ich mich besonders.”