Bartgeier-Paar im Wiener Zoo Schönbrunn adoptierte Küken

Elternliebe ohne Grenzen auch im Zoo: Im Tiergarten Schönbrunn in Wien hat ein Bartgeier-Pärchen ein Küken adoptiert, das am 25. Februar in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee in Niederösterreich geschlüpft ist.

Bei dem Pärchen handelt es sich um erfahrene Eltern, das aber für eigenen Nachwuchs mittlerweile zu alt ist. "Unser Pärchen hat früher eigenen Nachwuchs gehabt. Mittlerweile sind die beiden Vögel bereits sehr alt. Ihre Eier waren heuer, wie teils auch schon in den vergangenen Jahren, unbefruchtet. Da sie sehr erfahrene und fürsorgliche Eltern sind, wurden sie vom Zuchtnetzwerk als Ammeneltern ausgewählt", erzählte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung am Dienstag.

Wiener Bartgeier-Küken soll später in Wildbahn angesiedelt werden

Das Küken schlüpfte in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Von dort aus koordiniert die "Vulture Conservation Foundation" die Bartgeier-Zucht für ganz Europa. Denn der Bartgeier wurde in den Alpen im vorigen Jahrhundert ausgerottet, seit mehr als 30 Jahren gibt es ein länderübergreifendes Wiederansiedlungsprojekt.

"Für uns zählt jedes Küken. In der Wildbahn überlebt bei Zwillingen nur ein Küken. Mithilfe von Zoos und Zuchtstationen retten wir das andere, indem wir es innerhalb des Europäischen Zuchtprogramms an Ammeneltern übergeben", unterstrich Hans Frey, wissenschaftlicher Leiter der Eulen- und Greifvogelstation.

Die beiden Schönbrunner Ersatzeltern machen ihre Sache sehr gut, hieß es in der Aussendung. "Als wir ihnen das Küken vorsichtig ins Nest gelegt haben, haben sie es sofort angenommen. Sie füttern und wärmen es abwechselnd. Über dem Nest ist eine Kamera installiert, damit wir die Aufzucht beobachten können," berichtete Tierpflegerin Regina Riegler. In Schönbrunn bleibt der kleine Bartgeier allerdings nicht für immer - er soll in der Wildbahn wiederangesiedelt werden.