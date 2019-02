Barrierefreiheit in Wiener Geschäftslokale: ÖZIV zieht Bilanz

Seit einigen Jahren sollten alle Geschäfte in Wien barrierefrei sein, doch wie sieht die Realität aus? ÖZIV hat im vergangenen Jahr Geschäftslokale in Wien auf ihre Barrierefreiheit getestet.

Seit bereits drei Jahren sollten alle Geschäftslokale in Wien barrierefrei sein. Der ÖZIV, Bundesverband für Menschen mit Behinderungen, hat in 1.837 Geschäftslokale in den Wiener Einkaufsstraßen dies nachgeprüft. Die Unterschiede sind groß, denn oftmals liegt es nicht nur an der Höhe, sondern auch an der Breite der Eingänge.