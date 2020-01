Barockes Wasserspektakel auf Schoss Hof

Schloss Hof lädt am 25., 26. und 27. Juni sowie am 2., 3. und 4. Juli um 21 Uhr zum Barocken Wasserspektakel. Es wartet eine Wassershow mit Pferden, Tanz, Akrobatik, Feuer, Musik, Trommeln und Gesang.

Die Wasserspiele auf Schloss Hof faszinierten schon im 18. Jahrhundert die damaligen Schlossbesitzer Prinz Eugen von Savoyen und Maria Theresia. Schloss Hof lässt mit dem Barocken Wasserspektakel den Zauber aus vergangenen Zeiten wiederaufleben. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr erwartet die Gäste auch heuer wieder eine fulminante Wassershow mit Pferden, Tanz, Akrobatik, Feuer, Musik, Trommeln und Gesang. Das Barocke Wasserspektakel entführt die Gäste am 25., 26. und 27. Juni sowie am 2., 3. und 4. Juli ab 21 Uhr in die faszinierende Welt der Habsburger und erzählt die märchenhafte Geschichte von Sisi, wie sie vom kleinen Mädchen zur jungen Kaiserin aufsteigt.