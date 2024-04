Barhopping bei der Gürtel Connection in Wien: Wird die 300.000€-Spenden-Marke geknackt?

Bereits zum 14. Mal findet die Gürtel Connection am 8. Mai 2024 statt. Hierfür tun sich zahlreiche Gürtel-Lokale zusammen und bieten ein breites Programm, um freiwillige Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Bisher konnte eine Summe von 284.753 Euro gesammelt werden - somit könnte heuer die 300.000-Euro-Marke geknackt werden, heißt es in einer Aussendung zur diesjährigen Gürtel Connection.

Teilnehmen werden heuer 14 Bars und Clubs am Lerchenfelder Gürtel, zwischen Thaliastraße und Alser Straße. Dieses Mal werden Spenden für das Sozial- und Medienprojekt "Augustin" und für die Sozialhilfe "Volkshilfe Ottakring" gesammelt.

Das Programm der teilnehmenden Lokale am Wiener Gürtel

► The Loft

21:00 Doors

WOHNZIMMER

Ab 23:30 DJ-Line hosted by Les Suspects Habituels mit Oliver Bauer & Epicuro

UNTEN

21:00 Doors

21:30 Laikka

22:45 Zack Zack Zack

Ab 00:00 DJ-Line hosted by A Party Called Jack

OBEN

Ab 22:30 DJs Søren Appel & Sheriff