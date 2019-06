Barfuß oder nackt Autofahren erlaubt? Das sind die Grundregeln für heiße Temperaturen

Heiße Temperaturen können vor allem im Auto noch extremer empfunden werden. Doch Autofahrer sollten darauf achten, dass Nacktfahren sehr teuer werden kann. Auch die Fahrt mit Sandalen, Schlapfen & Co ist strafbar-.

Mit Badeschlapfen ins Auto und losfahren kann fatale folgen haben. "Nicht alles, was bei den sommerlichen Temperaturen bequem ist, ist auch zum Fahren empfehlenswert", sagt ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried.

"Grundsätzlich darf sich ein Lenker aber nur in einem Zustand hinter das Steuer setzen, in dem er das Fahrzeug sicher beherrschen kann. Das beinhaltet auch das geeignete Schuhwerk. Rechtliche Auswirkungen und strafrechtliche Konsequenzen sind dann denkbar, wenn ein Verkehrsunfall durch ein bestimmtes Schuhwerk zumindest mitverursacht wurde. Dazu zählen Fälle, in denen eine andere Fußbekleidung das Unglück hätte verhindern können", erklärt der ÖAMTC-Jurist.