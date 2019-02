Am 17. Februar wird der soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood in der Wiener Gruft gratis Haare und Bärte schneiden.

Am 17. Februar wird der soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood in der Wiener Gruft gratis Haare und Bärte schneiden. ©APA/Barbara Gindl

Am 17. Februar wird der soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood in der Wiener Gruft gratis Haare und Bärte schneiden. ©APA/Barbara Gindl

Barber Angels Brotherhood Austria: Sozialer Friseureinsatz in Wiener Gruft

Bereits zum zweiten Mal ist der soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood Austria wieder in Wien im Einsatz. Am 17. Februar werden die Friseure Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos die Haare und/oder Bärte in der Gruft schneiden.

Es wird bereits der zweite Einsatz des sozialen Friseurvereins Barber Angels Brotherhood Austria in Wien sein. In der Gruft werden sie wohnungslosen und bedürftigen Menschen auf Wunsch die Haare und die Bärte schneiden – und das völlig kostenlos. Mit dieser Aktion will Barber Angels Brotherhood den Bedürftigen etwas Selbstwertgefühl und ein gepflegteres Aussehen zurückgegeben werden.

Wiener Gruft: Einsatz der Barber Angels Brotherhood am 17. Februar Der Verein wurde vor etwas über einem Jahr gegründet. Seitdem haben die Barber Angels über 250 Einsätze in Deutschland , Österreich, der Schweiz, Mallorca und den Niederlanden geleistet. Insgesamt bekamen mehr als 25.000 wohungslose und bedürftige Menschen einen kostenlosen Haar- und/oder Bartschnitt. In Österreich wurden bereits Einsätze in Salzburg, Klagenfurt, Wien und Linz durchgeführt.

In Wien steht der nächste Einsatz am 17. Februar an. In der Gruft können sich obdachlose und bedürftige Menschen die Haare und/oder Bärte kostenlos schneiden lassen.