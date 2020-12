Bankschließfächer geleert: Polizei mit neuerlichem Zeugenaufruf

Fünf Wochen nach den Leerungen von Schließfächerin in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg und Wien hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen neuerlichen Zeugenaufruf gestartet.

Schaden in zweistelliger Millionenhöhe

Bankschließfächer in drei Banken geleert

In einer akkordierten Aktion griffen die Täter am 13. November in der Zeit von 18.00 bis 23.30 Uhr die automatischen Safe-Anlagen an. Geleert wurden 31 Schließfächer einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg, 29 der Mödlinger Raiffeisen Regionalbank sowie acht einer Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling. Die Beute - Juwelen, Gold, Uhren und Bargeld - wurde in Taschen und Rucksäcken abtransportiert.